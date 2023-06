FI: festa azzurra con Tajani e ministri Zangrillo e Pichetto

Un ricordo di Silvio Berlusconi aprirà la convention 'Festa azzurra' di Forza Italia organizzata per il pomeriggio di sabato 24 giugno al Castello di Novara in occasione della due giorni dedicata al tesseramento in tutta Italia. Dopo l'introduzione del senatore Paolo Zangrillo, coordinatore di Forza Italia in Piemonte e ministro della Pubblica amministrazione, la giornata si svilupperà in un una serie di panel nei quali è prevista la partecipazione dei coordinatori provinciali di Forza Italia in Piemonte e Valle d'Aosta, del governatore del Piemonte Alberto Cirio, del ministro Gilberto Pichetto, dei capigruppo alla Camera, Paolo Barelli, al Senato, Licia Ronzulli, al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello. Le conclusioni sono affidate al ministro degli Esteri e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. "E' un'occasione per fare il punto sui nostri piani e per ribadire lo spirito di squadra che Berlusconi ci ha infuso per 30 anni - spiega Paolo Zangrillo - e soprattutto per ribadire l'impegno a continuare quello che lui si aspettava da noi, che il movimento di Forza Italia va oltre la storia individuale di ciascuno".