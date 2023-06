Sindacati in piazza il 4 luglio per sede richiedenti asilo

Cgil, Cisl e Uil di Torino denunciano "le pesanti condizioni umane e organizzative delle persone richiedenti asilo nella sede di Corso Verona, già dichiarata inagibile" e annunciano una manifestazione il 4 luglio dalle 10 alle 12 davanti alla Prefettura di Torino per chiedere "una sede idonea e dignitosa per richiedenti e lavoratori". "Corso Verona - affermano i tre segretari torinesi Elena Ferro, Paolo Ferrero e Francesco Lo Grasso - è inadeguata e i locali versano in condizioni precarie. L'emergenza deve terminare: sia la Prefettura, rappresentante del governo, a coordinare una risposta". "Parliamo di persone fragili - rimarcano - che vengono trattate come meri problemi burocratici o di ordine pubblico, mentre si tratta di una questione sociale che ci interroga tutti. Le condizioni dei locali sono inaccettabili: mancano persino i servizi igienici per l'utenza, e negli uffici c'è la muffa".