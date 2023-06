'Ndrangheta: Torino, una cerimonia per ricordare Bruno Caccia

La Città di Torino commemora l'ex procuratore Bruno Caccia nel giorno del quarantennale del suo attentato da parte della 'ndrangheta. La cerimonia, a cui parteciperanno la vicesindaca Michela Favaro, l'assessore Jacopo Rosatelli e la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo si terrà lunedì 26 giugno in via Sommacampagna 15, dove il magistrato viveva e dove fu ucciso. Nella stessa giornata, nell'ambito degli eventi promossi dall'amministrazione per favorire l'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, si terranno alcune iniziative nei centri estivi e negli oratori a cui interverranno le amministratrici e gli amministratori comunali. E' invece in programma la sera a Binaria, centro commensale del Gruppo Abele, "Via Sommacampagna: in ricordo di Bruno Caccia", recital di Eleonora Frida Mino, con Pietra Selva e Raffaella Tomellini, per commemorare una delle figure di spicco della lotta contro le mafie.