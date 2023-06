Crollo vecchia stazione di Torino, area dissequestrata

E' stato disposto dalla magistratura il dissequestro dell'edificio della ex stazione ferroviaria di porta Susa a Torino interessato nei giorni scorsi da un crollo. Il provvedimento arriva dopo un'istanza della società proprietaria dell'immobile. Si tratta di un dissequestro 'condizionato' per permettere all'azienda provvedere alla messa in sicurezza dell'area nel rispetto di una ordinanza del sindaco, Stefano Lo Russo. In procura è aperta un'inchiesta per crollo colposo. Al momento non ci sono iscrizioni nel registro degli indagati.