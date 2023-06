Pichetto, obiettivo col Pnrr è diminuire le emissioni

"Diminuire le emissioni, aumentare la captazione di anidride carbonica e mettere a dimora 6 milioni di alberi entro il 2026: sono le nuove sfide del Pnrr per l'Italia. I 6 milioni di alberi è un traguardo che raggiungeremo abbastanza facilmente: il nostro Paese ha visto una crescita delle aree boschive in maniera consistente". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, stamattina all'inaugurazione del nuovo impianto di produzione pallet a Vercelli. "E' nostro interesse creare un filone che ci permetta di avere captazione di anidride carbonica e manutenzione del territorio, in grado di creare ricchezza - ha aggiunto -. Ma per perseguire questo processo di decarbonizzazione serve diminuire le emissioni dai fabbricati, dai veicoli e dall'agricoltura".