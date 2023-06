Regioni Ue, più fondi ai territori automotive per transizione

"L'Unione Europea aumenti il sostegno finanziario alle regioni con una forte industria automobilistica", in quanto sono "tra le più colpite dalla transizione verso un'economia a 'emissioni nette zero'". E' quanto chiedono i leader locali e regionali riuniti a Sibiu per i lavori della commissione Coter del Comitato europeo delle Regioni, sottolineando che l'importanza di "sviluppare una strategia europea che garantisca una transizione non solo sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche sociale". "Per una giusta transizione nelle nostre regioni automobilistiche, abbiamo bisogno di un meccanismo transfrontaliero a livello europeo", ha dichiarato il relatore del parere Ministro dell'Economia, del Turismo, dell'Agricoltura e delle Foreste del Land Sassonia-Anhalt Sven Schulze, sottolineando come "non siano necessarie solo misure di bilancio, ma anche una strategia di trasformazione comune" per "sostenere in tutta Europa le iniziative dei cluster guidati dalle imprese e dalla scienza". "Non è troppo tardi perché l'industria automobilistica europea rimanga competitiva a livello globale", ma "perché ciò accada, dobbiamo iniziare ora e portare con noi tutti i cittadini", ha aggiunto il politico tedesco.