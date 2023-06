Covid, Piemonte sotto i dieci casi per 100mila abitanti

Anche nella settimana tra il 15 e il 22 giugno in Piemonte si registra un andamento decrescente del Covid rispetto alla settimana precedente. E per la seconda settimana il territorio regionale resta sotto i 10 casi ogni 100mila abitanti. L'occupazione dei posti letto ordinari è allo 0,6%, quella dei posti letto in terapia intensiva allo 0,3%, e la positività dei tamponi è 1,3%. Nei sette giorni appena conclusi sono state vaccinate 173 persone, mentre dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10 milioni e 897.660 dosi. Su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 248 (-95), di cui 45 a Torino (-21). L'incidenza del contagio, ovvero l'incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100mila abitanti, è stata 5.8 in diminuzione del -27,7% rispetto a 8.1 dei sette giorni precedenti. Il contagio è in calo in tutte le fasce di età inclusi i bambini, con la sola eccezione delle persone fra 25 e 44 anni, che fanno registrare un aumento del 31.6%.