Tar annulla altri 2 provvedimenti Antitrust su prezzo luce-gas

Altre due sentenze del Tar del Lazio in merito ai provvedimenti cautelari dell'Antitrust per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Dopo aver accolto i ricorsi proposti da Acea Energia, Eni Plenitude, Enel Energia ed Engie Italia, oggi i giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi proposti da Iren Mercato Spa e Dolomiti Energia Spa. Anche in questo caso, oggetto della controversia era l'ambito applicativo del 'Decreto Aiuti-bis' per mezzo del quale sostanzialmente sono state congelate le modifiche unilaterali delle tariffe imposte dalle società fornitrici di energia (la pratica censurata dall'Autorità concerneva unicamente i contratti con prezzo fisso). La vicenda, in particolare, riguarda l'invasione russa dell'Ucraina, la quale ha determinato uno sproporzionato aumento dei prezzi delle materie prime, non ultime quelle energetiche, risultando il Paese aggressore tra i principali esportatori di gas verso l'Europa. Circostanza, questa, che ha inciso negativamente sia sulle imprese fornitrici di energia elettrica e gas (che acquistano a prezzi maggiorati) sia sui consumatori finali su cui, inevitabilmente, vengono scaricati gli aumenti dei costi sostenuti dai professionisti. E il Governo, al fine di mitigare l'impatto economico sugli utenti, ha adottato il provvedimento per mezzo del quale sono state congelate le modifiche unilaterali delle tariffe imposte dalle società fornitrici di energia. Quanto alla verifica se la condotta contestata potesse essere o meno essere considerata in violazione del 'Decreto aiuti-bis', il Tar ha ritenuto che, sulla base degli elementi raccolti, "non appare corretto l'iter logico seguito dall'Autorità nell'adozione del provvedimento cautelare risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l'adozione".