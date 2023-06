Prendi due, silenzi uno

Borbottano tra sé e sé le stanze, anzi le chat, del Pd di Collegno (Torino) dopo il minuto di silenzio osservato in Consiglio comunale in memoria di Silvio Berlusconi. Un ricordo che è stato unito a quello per le persone tragicamente morte nel naufragio del mar Egeo. Due silenzi in uno, due ricordi molto diversi tra loro che, a logica, potevano essere separati: il rispetto per l’ennesima sproporzionata tragedia di migranti da un lato, il rispetto per un avversario politico che non è stato esattamente il paladino dell’accoglienza dall’altro. Sarebbe stato inusuale, ma possibile, fare due momenti uno di seguito all’altro. Se però sul primo nessuno della maggioranza avrebbe obiettato, sul secondo probabilmente qualcuno si sarebbe alzato e non avrebbe partecipato secondo coscienza. Anche perché nei giorni dei funerali di Stato circolava un’immagine con alcuni esponenti del Partito democratico che protestavano simbolicamente di fronte al Comune imbracciando uno striscione, aggiunto poi con Photoshop, che recitava “Rispetto per la morte, no al lutto nazionale”. Perciò è verosimile immaginare che per evitare la spaccatura – vabbè sai che spaccatura sul personaggio più divisivo degli ultimi 30 anni della storia d’Italia! – sia stato conveniente, come le offerte al supermercato, utilizzare una tragedia per tenere tutti al proprio posto. C’è chi parla di “trappola”, chi di decisione imposta, chi se la prende con la presidente, chi con il sindaco, chi ancora con la solita smania di compiacere a tutti e a quell’amore mai davvero corrisposto che di nome fa Andrea Di Filippo, che sui suoi social aveva proposto il silenzio per Berlusconi ben prima del naufragio in Grecia. In questa gara al risparmio sui valori, un imbarazzo rasoterra in cui persino i grillini se si alzano guadagnano uno scampolo di visibilità, vale la pena sottolineare la giacca appesa alla sedia dell’assessore Maria Luisa Mattiuzzo, l’unica ad aver alzato i tacchi.