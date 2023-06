ECONOMIA DOMESTICA

Il Piemonte cresce (0,7%), troppo poco per Cirio. L'abracadabra del governatore

Non soddisfatto della rilevazione dell'Ires il presidente fa cherry picking e cita i dati della Camera di Commercio (+2%), omettendo che si riferiscono solo al primo trimestre. L'automotive resta croce e delizia della regione. Crescono investimenti e manifattura

L'export traina la crescita, che c’è ma rallenta. È questo in estrema sintesi il quadro fatto dall’Ires nella sua relazione annuale sul Piemonte; ma dopo un 2022 ruggente (Pil al +3,4%) Alberto Cirio non ha nessuna intenzione di scalare la marcia. E allora, forse per timore reverenziale verso le autorità renano-vestfaliane che si appresta a incontrare nella sua trasferta tedesca, il governatore triplica la previsione di crescita sul 2023 rispetto all’istituto di ricerca regionale, che la attesta a un modesto “+0,7% in linea col dato nazionale”. Il presidente, collegato dall’auto, dà (altri) numeri: “Secondo dati ufficiali di stima del Pil nel 2023 siamo al +2% come Regione, in un contesto nazionale dell’1,7% e uno europeo dell’1,3%”. Cifre che però provengono dalla Camera di commercio di Torino e sono relativi solo al primo trimestre di quest’anno. “Noi ci siamo concentrati sul 2022” risponde un po’ imbarazzato il presidente di Ires Michele Rosboch. Ma Cirio ormai ha il vento in poppa e annuncia la nuova centralità del Nord-Ovest (“un mio pallino”) e un Piemonte ormai alla pari con le “sorelle del Nord” (leggasi Veneto e Lombardia), delle quali anela i tassi di crescita.

Sull’origine della buona prestazione del Piemonte l’anno passato sono tutti d’accordo: nasce dal +18,5% segnato dall’export regionale e dal +10% degli investimenti pubblici e privati. La ripresa della manifattura è stata cruciale per il sistema economico regionale che “non ha cambiato in modo significativo i propri contenuti” ed è quindi ancora fondato sull’auto, racconta la relazione coordinata da Stefano Aimone: “Nonostante il ridimensionamento degli ultimi anni il settore automotive rimane la principale industria del Piemonte, e il cluster automotive piemontese rimane il primo in Italia" spiega Daniela Nepote nel focus sull’economia.

Nel contesto del rimbalzo post-Covid, fiaccato ma non fermato da inflazione e guerra in Ucraina, alla crescita del Piemonte nel 2022 hanno dato un forte contributo anche il settore delle costruzioni (+9,6%), per il quale si prevede che la spinta data dal Superbonus venga via via sostituita da quella delle opere del Pnrr tradotte in cantieri. Altri dati positivi arrivano dai consumi delle famiglie (+5,5%). Particolarmente buoni i dati sull’occupazione, che vede una crescita complessiva dell’1% ma sopratutto un calo dei contratti a termine (-5,8%) e dei part time (-14%) a beneficio dei rapporti a tempo indeterminato. Inoltre, scende del 3% la disoccupazione giovanile, cosa che spiega il calo dei Neet (i giovani che non studiano e non lavorano), che passano in un anno dal 18 al 13%.

“Il bicchiere è mezzo pieno e anche un po’ di più”, ma non sono solo rose e fiori, sintetizza il direttore di Ires Angelo Robotto che ricorda il problema strutturale dell'invecchiamento. Quello della popolazione in età da lavoro a breve sarà impellente: in Piemonte il 9% degli occupati è over 60 e per questo “nei prossimi 5 anni sono previsti 162.000 lavoratori da sostituire, cosa che inevitabilmente porterà posti vacanti e difficoltà di reperimento”, spiegano i ricercatori Ires, un gap da colmare lavorando sulle competenze dei piemontesi.