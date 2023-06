LA SACRA RUOTA

Auto, Italia fanalino di coda: 9ª in Europa per produzione

Dietro non solo a Germania, Francia e Spagna, ma nel 2022 siamo stati superati da Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Turchia. Nel 1999 dagli stabilimenti nazionali uscivano 1,4 milioni di vetture, oggi 470mila. Ricadute occupazionali pesanti

Nel settore auto, l’Italia è il fanalino di coda in Europa. È quanto emerge dai dati diffusi al convegno “Costruire l’industria della mobilità ecologica” promossa dalla Fiom-Cgil a Milano. Con le sue 473.194 auto prodotte nel 2022, siamo anche il Paese europeo con il crollo maggiore in Europa, pari a 66,45% rispetto agli oltre 1,4 milioni del 1999. In quell’anno l’Italia era il quinto produttore europeo dietro la Germania (5,3 milioni), la Francia (2,74 milioni), la Spagna (2,28 milioni) e il Regno Unito (1,78 milioni). Oggi è scesa in nona posizione davanti all’Ungheria (0,44 milioni di veicoli). Nel 2022 l’Italia è stata superata dalla Repubblica Ceca, salita da 0,34 a 1,21 milioni di auto prodotte, dalla Slovacchia, passata da 0,12 a 1 milione, dalla Romania, cresciuta da 0,08 a 0,5 milioni e dalla Turchia passata da 0,22 a 0,81 milioni.

Dopo l’Italia è Francia è il paese ad aver perso la quota maggiore di produzione (-63,71% a 1,01 milioni), ma a livello di volumi si mantiene ancora sopra al milione di auto prodotte in quarta posizione dietro alla Germania (3,48 milioni), alla Spagna (1,78 milioni) e alla già citata Repubblica Ceca. Poco sotto la Slovacchia, la Turchia a 0,81 milioni di auto prodotte e il Regno Unito (0,77 milioni).

Non va meglio la situazione calcolando il rapporto tra produzione e immatricolazioni. Nel 2021 l’Italia era poco sopra il 30%, contro il 52,18% del Regno Unito, l’oltre 55% della Francia e il 118% della Germania. Decisamente più virtuosi i numeri della Slovacchia (1.321%), della Repubblica Ceca (534,2%), della Romania (347,1%), dell’Ungheria (323,4%), della Spagna (193,4%) e della Turchia (139,3%).

Secondo la Fiom “la quota di produzione nazionale sul totale dell’immatricolato è di solo il 30%-35%, il livello peggiore tra i paesi europei considerati”. Ad eccezione di Francia, Uk e Italia, tutti gli altri paesi hanno un rapporto tra produzione interna e immatricolazioni superiore al 100%. Una situazione che si traduce in una minor occupazione. Nell’assemblaggio finale dei veicoli tra il 2023 e il 2014 sono stati persi 5.697 posti di lavoro, mentre nel powertrain (meccaniche) sono stati persi altri 1.931 posti di lavoro. In totale si tratta di 7.493 posti di lavoro in meno. Nel 2014 tra assemblaggio finale e powertrain i posti di lavoro erano 32.581, adesso ne sono rimasti 24.953. Il calo occupazionale, in soli 8 anni è stato del 23,4%.