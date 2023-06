SINDACATO

Cisl: Ferraris lascia, ora tocca a Caretti

Dopo nove anni alla guida dell'organizzazione, il leader piemontese passa il testimone al suo delfino che in quest'ultimo mandato lo ha affiancato come segretario aggiunto. Per il numero uno uscente è già pronto un buen retiro a capo dei Pensionati

Si conclude il mandato di Alessio Ferraris alla guida della Cisl Piemonte. Il segretario generale lascia dopo quasi nove anni al vertice dell’organizzazione e si congederà durante il Consiglio generale di giovedì 29 giugno all’Nh Hotel di corso Vittorio Emanuele 104, al quale parteciperà anche il segretario nazionale Luigi Sbarra. Cederà il testimone a Luca Caretti, attuale segretario generale “aggiunto” in un avvicendamento che avviene in piena continuità.

Nato 64 anni fa a Novi Ligure (Al) dove tuttora risiede insieme alla moglie Gabriella e al figlio Umberto, Ferraris, dopo il diploma di perito industriale, ha mosso i primi passi in sindacato alla fine degli anni Settanta, all’interno del settore tessile e metalmeccanico. Dal 1994 al 2004 svolge la sua attività nella Fistel (la federazione dell’Informazione, dello Spettacolo e delle Telecomunicazioni), prima come delegato, poi come responsabile provinciale e, infine, come segretario regionale. Nel 2005 entra a far parte della segreteria Cisl di Alessandria, con delega all’organizzazione e nel 2008 ne diventa segretario generale. Nel marzo del 2013, in seguito alla riorganizzazione regionale, è riconfermato alla guida della Cisl di Alessandria-Asti fino alla sua elezione a segretario della Cisl Piemonte avvenuta l’11 novembre del 2014. Per Ferraris ora si parla di un buen retiro a capo dell'organizzazione dei pensionati.

Caretti è considerato a tutti gli effetti il delfino di Ferraris. Se il segretario uscente arriva dal basso Piemonte il successore è originario della provincia più settentrionale, quella del Verbano-Cusio-Ossola. Ha guidato la Cisl del Vco e poi del Piemonte orientale, nel dicembre del 2016 è stato nominato membro del Comitato nazionale transfrontalieri prima di entrare come “aggiunto” nell’ultima segreteria di Ferraris.