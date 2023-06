Vigili del fuoco in presidio davanti al comando di Torino

Vigili del fuoco in presidio questa mattina a Torino per lo stato di agitazione indetto a livello provinciale dalle sigle sindacali Cgil, Usb, Co.na.po e Confsal, per protestare sulle "criticità e delle condizioni lavorative" in cui operano. Per manifestare i vigili hanno occupato, come hanno pre annunciato in una nota indirizzata al questore, al prefetto, al comandante della polizia municipale e al sindaco, un tratto di strada in corso Regina Margherita 330, dove si trova il comando provinciale del corpo. Il presidio terminerà alle 13.