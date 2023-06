In Piemonte turismo a gonfie vele, già oltre 2 milioni di arrivi

Il Piemonte supera il traguardo dei 2 milioni di turisti nell'anno, con un incremento del 14% tra aprile e maggio. Secondo i dati diffusi oggi dalla Regione e da VisitPiemonte, nei primi 5 mesi del 2023, sono arrivati in Piemonte oltre 2 milioni di turisti per 5 milioni di pernottamenti. Tra aprile e maggio, gli arrivi sono stati oltre 1.080.000 (+14% rispetto al 2022) e 2.760.000 i pernottamenti (+11%). Boom dall'estero, +37% "Sono numeri che confermano l'ottima crescita delle performance turistiche del Piemonte - commenta il presidente della Regione Alberto Cirio - dopo la crescita registrata nel 2022, quando si sono raggiunti 5,5 milioni di arrivi e quasi 15 milioni di presenze, segnando un aumento del 3,3 per cento rispetto al 2019, e del 56 per cento rispetto al 2021. Mentre l'Italia nel suo complesso nel 2022 ha raggiunto risultati ancora in difetto rispetto al livello pre-Covid con un saldo di presenze pari a -8 per cento, il Piemonte ha superato quei numeri e continua a crescere". Favorevoli anche le tendenze per i mesi estivi: per il primo week end di luglio sulle piattaforme online (Online travel agency, Ota) che offrono circa il 40% delle camere disponibili in Piemonte, risulta ancora prenotabile solo una camera su 4, mentre per TORINO, dove l'offerta online rappresenta il 63% delle camere totali, quelle ancora prenotabili sono circa il 40%. Nella zona dei laghi in Piemonte nella primavera 2023 +19% negli arrivi e +28% nelle presenze. Per la montagna rispettivamente +5% e +8%; nelle zone di collina +9% arrivi +11% pernottamenti; a TORINO e prima cintura +17% di arrivi e un leggero calo in termini di pernottamenti.