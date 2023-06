Elisoccorso, con volo notturno recuperato escursionista ferito

Intervento di soccorso nella notte in alta valle Maira (Cuneo) per l'infortunio di un escursionista nella zona del Lago della Niera, dove si trovava con la famiglia, la compagna, due figli minorenni e un cane. Sono intervenuti il Servizio di Elisoccorso Regionale del 118, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e i Vigili del Fuoco. Dopo la richiesta d'aiuto la centrale operativa ha immediatamente allertato sia le squadre a terra sia l'elisoccorso che, dall'1 giugno, è operativo per l'intervento speciale notturno in ambiente impervio, con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. L'eliambulanza è decollata da Torino e intorno alle 22 ha recuperato l'infortunato per condurlo in ospedale con una sospetta spalla lussata. Nel frattempo le squadre a terra del Soccorso Alpino, coadiuvate dai Vigili del Fuoco, hanno raggiunto a piedi i famigliari del ferito e li hanno riaccompagnati a valle. L'intervento di soccorso si è concluso all'1 di questa mattina.