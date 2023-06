Ugl a congresso: il futuro del lavoro

Occupazione, economia e lavoro i temi al centro del congresso territoriale dell'Ugl di Torino in programma domani alla presenza del segretario generale del sindacato, Paolo Capone. "La stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il futuro del lavoro", sottolinea Capone che aggiunge: "l'economia piemontese riparte bene, ma serve sostegno a lavoratori e imprese duramente colpite dall'inflazione e dal caro energia", perché, evidenzia, "l'Italia e in particolare il Piemonte, a traino manifatturiero, pagano ancora lo scotto della crisi ucraina e dell'aumento dei costi energetici". Torino, inoltre, è un territorio centrale per il settore automobilistico italiano legato, soprattutto, alla presenza di Stellantis. Fondamentale, quindi, trovare anche nel Piemonte la strada per implementare la transizione energetica, la digitalizzazione, la sostenibilità e l'utilizzo efficace delle risorse europee del Pnrr", conclude Capone assicurando "il massimo impegno del sindacato alle istanze dei lavoratori alle necessità di crescita e innovazione delle imprese".