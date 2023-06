Lega: Molinari rieletto segretario piemontese

"In questi 7 anni il bilancio non può che essere considerato positivo, siamo arrivati ad avere 500 eletti nelle varie istituzioni. E ringrazio Salvini, spesso descritto sui giornali come un deus ex machina: in 7 anni non mai imposto una scelta, tutte le decisioni sono state prese certo concordandole ma nella piena autonomia". Così Riccardo Molinari, rieletto oggi alla guida della Lega in Piemonte dal congresso regionale che si è tenuto a Chivasso (Torino). "In questi anni - è a riflessione di Molinari - c'è stato un grande afflusso di nuovi militanti, ma molti si sono avvicinati senza coscienza di cosa è la Lega e li abbiamo persi. Troppo facile dire che sono mercenari quelli che usano la Lega e poi se vanno. Dobbiamo fare anche autocritica e ammettere che in certi casi abbiamo sbagliato a prenderli, in altri non siamo stati abbastanza bravi a fare scuola politica, a spiegare cosa è la Lega e cosa sono tutti gli altri. Noi siamo liberali, siamo per i diritti sociali, per la difesa del lavoro, per i territori e per le identità. Non siamo contro l'Europa, - ha detto ancora Molinari - ma siamo per l'Europa dei popoli, dei territori, dell'autonomia. Ci siamo ovunque ci sia un'ingiustizia, la Lega piemontese è pronta a ogni battaglia, come in questi 7 anni, sempre a testa alta. E non dovremo vergognarci mai".