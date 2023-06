Tav Torino-Lione: Beaune, andremo fino in fondo

"Andremo fino in fondo a questo progetto perché sarebbe assurdo, e credo che tutti ne possano convenire, di scavare un tunnel e avere nel contempo vecchie linee ferroviarie che non permettono di aumentare il traffico di trasporto merci ferroviario": lo ha detto il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune, invitato alla trasmissione Le Grand Jury RTL - LCI - Le Figaro. Intanto, secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto Ifop per il comitato Transalpine dopo le proteste delle scorse settimane in Francia, 81% degli abitanti della regione Rhone-Alpes - la regione di Lione direttamente coinvolta - sono favorevoli al progetto di linea ad alta veocità Torino-Lione. Il responsabile francese dell'istituto Ifop, Jérome Fourquet, ha commentato i risultati del sondaggio sulla Tav Torino-Lione. Primo insegnamento, si legge in una nota diffusa dal comitato Transalpine, "le popolazioni hanno perfettamente identificato le grandi sfide del progetto: riduzione del traffico dei Tir tra la Francia e l'Italia (83%), attrattività della regione Rhone-Alpes (77%), lotta all'inquinamento e al riscaldamento climatico (74%)". Altro insegnamento, si prosegue nel comunicato, "questa forte adesione è globalmente omogenea tra dipartimenti, fasce d'età (con un lieve calo tra i 18-24 anni), categorie socio-professionali e appartenenze politiche. Così - si precisa nella nota - 81% dei simpatizzanti di Europe-Ecologie-Les-Verts (Eelv) e della France Insoumise (Lfi) aderiscono alla Lione-Torino, traducendo un netto scollamento tra l'opposizione manifestata da alcuni rappresentanti di questi due partiti e le attese dei loro elettori". Venerdì, nell'emiciclio del Consiglio regionale di Auvergne-Rhône-Alpes, si è tenuta l'assemblea annuale del Comité Transalpine. "Nonostante le numerose incertezze che ancora sussistono sulla programmazione della sezione francese della Lione-Torino (calendario, finanze, governance) - scrive il comitato - l'annuncio all'inizio del mese del ministro dei trasporti Clément Beaune di un impegno di 3 miliardi da parte dello Stato viene considerato come un progresso notevole". "In attesa di decisioni più concrete - conclude il Comité Transalpine - Roma e Bruxelles sembrano tuttavia aver apprezzato il segnale".