Tav, Salvini: ottime notizie da Francia, a breve visiterò cantiere

“Ottima notizia, che va nella direzione che abbiamo auspicato”. È il commento del vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini alle parole del Ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune, che sul Tav Torino Lione ha confermato la determinazione ad andare avanti. “È mia intenzione visitare al più presto il cantiere della Torino Lione” ha aggiunto Salvini, come si legge in una nota del Mit. Che conclude. “Auspico arrivi presto una soluzione chiara e definitiva anche per il Brennero”.