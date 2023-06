Piemonte: Intesa Sp, valore export distretti in aumento dell’11,7%

Le aree distrettuali piemontesi hanno chiuso il 2022 con un valore delle esportazioni pari a 12,4 miliardi di euro, con un aumento dell’11,7% rispetto al 2021 (+1,3 miliardi di euro in valore) e dell’8,3% rispetto al 2019 (circa 950 milioni di euro). È la principale evidenza del monitor periodico della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, che sottolinea anche come nel quarto trimestre del 2022 l’export dei distretti industriali piemontesi abbia registrato un aumento tendenziale del 6,4%, l’ottavo aumento trimestrale consecutivo. In crescita 11 distretti su 12, mentre sono 10 quelli che si collocano oltre i livelli di export del 2019. I risultati confermano la competitività delle aree distrettuali piemontesi, sostenuta da produzioni di eccellenza e innovative, pur riflettendo in parte anche il rialzo dei prezzi alla produzione del manifatturiero (+11,9% tra 2022-21 e +16,8% tra 2022-19).