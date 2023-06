Volantino in banca, denunciato attivista di Extinction Rebellion

Un attivista di Extinction Rebellion è stato denunciato per avere lasciato dei volantini all'interno del grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino. La procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento ma i legali dell'istituto bancario si sono opposti e il 4 luglio il loro ricorso sarà discusso in tribunale. La notizia è stata diffusa dalla stessa organizzazione ambientalista. L'episodio è del 2 giugno 2022. L'attivista, secondo quanto è stato ricostruito, si era registrato per partecipare a un evento pubblico; una volta entrato, ha sistemato su scrivanie e muri volantini con i dati degli investimenti della banca sui combustibili fossili. "Si è trattato - spiega Extinction Rebellion - di un'azione puramente simbolica, totalmente pacifica, che non ha sporcato o danneggiato nulla'. Il fascicolo è stato aperto per violazione di domicilio ma la procura ha proposto di chiudere il caso. "Mi colpisce - dichiara Pedro, l'attivista indagato - l'impegno profuso da Intesa Sanpaolo per portarmi a processo"