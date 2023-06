Cospito: pg ribadisce la richiesta di ergastolo

Il procuratore generale Francesco Saluzzo ha ribadito la richiesta di condanna all'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito al processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, originato dall'inchiesta Scripta Manent sull'organizzazione terroristica Fai-Fri. Il procedimento ha per obiettivo il ricalcolo della pena relativa a uno solo degli episodi contestati, l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2 giugno 2006, che la Cassazione ha riqualificato come "strage politica". Cospito segue l'udienza in video collegamento dal carcere di Sassari.