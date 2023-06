Parte a Torino il piano anziani per l'emergenza caldo

Al via a Torino il Piano operativo per l'emergenza caldo 2023. resterà in vigore per tutto il periodo estivo, curato dall'assessorato comunale al Welfare in collaborazione con l'Asl, per aiutare le persone anziane fragili che in questa stagione soffrono i maggiori disagi. Oltre ai tradizionali servizi, con un investimento specifico di circa 100mila euro, è stato anche predisposto un progetto per anziani over 65, normalmente autosufficienti, individuati con i distretti sanitari e i medici di base, e anziani con fragilità sociale, in particolare persone sole segnalate dai servizi sociali, su cui attivare azioni di vigilanza, monitoraggio e sostegno. Gli interventi si aggiungono ai progetti di assistenza domiciliare già attivi per l'intero anno destinati alle persone non autosufficienti tra anziani e persone con disabilità sia adulti che minori. Nel 2022 in questo modo sono state raggiunte circa 200 persone in più rispetto alle 4mila già seguite ordinariamente. Fra gli strumenti del Piano per l'emergenza caldo spicca, poi, lo sportello di risposta telefonica del Servizio Aiuto Anziani, ai numeri 011.81.23.131 e 011.011.33.333, operativo tutti i giorni feriali dalle 9 alle 17, mentre dalle 17 e nei fine settimana risponde il centralino della polizia municipale.