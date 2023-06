IL RISIKO DELLE UTILITY

Iren, il "piano B" di Bucci:

da Enel l'ipotesi Sandei

Il sindaco della Lanterna continua a sostenere Signorini come prima scelta per il dopo Armani, ma di fronte alle resistenze di politica e stakeholder potrebbe virare all'ultimo. Tra i papabili la numero due di Confindustria Genova e manager del colosso di stato

Non sarà un avvicendamento lampo, quello al vertice di Iren. Con le dimissioni dell’amministratore delegato Gianni Vittorio Armani, approdato in Enel, l’azienda ha affidato a una società di cacciatori di teste, la Spencer Stuart, il mandato di selezionare una serie di profili adatti per sostituirlo. Il sindaco di Genova Marco Bucci, cui spetta la designazione, non ha rinunciato all’idea di nominare Paolo Signorini, attualmente al vertice dell’Autorità portuale del capoluogo ligure. Insomma, lui resta la prima scelta, nonostante un certo ostracismo del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, capo della Lega in Liguria, e di una serie di stakeholder che non lo considererebbero adatto per una società quotata in borsa anche per la sua scarsa expertise in campo energetico, core business di Iren.

Insomma, non mancano le resistenze e per questo, da abile negoziatore, Bucci sta predisponendo anche un piano B. E questo risponderebbe al nome di Sonia Sandei, manager di Enel, dove è la responsabile dei progetti di elettrificazione in Italia, che non ha mai ricoperto il ruolo di ceo, ma è molto apprezzata nell’ambiente e dalla politica. In più è una genovese, atout che rende il suo profilo ancor più idoneo. Sandei è stata vicepresidente di Confindustria Genova, con delega alla transizione ecologica del porto. Insomma, che si tratti del porto o di Enel, il suo destino sembra incrociarsi con quello dell’ex ad e con il favorito per la successione. Non è la prima volta che il suo nome viene affiancato a Iren: era già stata nella rosa dei possibili sostituti di Massimiliano Bianco, prima che la scelta cadesse su Armani. Ieri sarebbe stata avvistata in città e nei prossimi giorni pare abbia un colloquio con gli head hunter di Spencer Stuart. Segnali di un interessamento molto forte nei suoi confronti.