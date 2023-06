Tav, bando da 2,9 miliardi per attrezzaggio e manutenzione

È partito l'iter l'assegnazione dell'attrezzaggio ferroviario e tecnologico e la manutenzione della sezione internazionale della nuova linea ferroviaria merci/passeggeri della Torino-Lione. L'avvio di gara è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale europea. Il bando ha un valore stimato di 2 miliardi e 930 milioni di euro e si configura, secondo il codice degli appalti pubblici francesi, come un "marché global de performance", un appalto globale di performance, che combina la fase di manutenzione con la fase di progettazione e costruzione. L'appalto richiede quindi non solo di progettare e realizzare i lavori e gli impianti per attrezzare e rendere operativa la nuova linea, ma anche di prevedere già le operazioni per la manutenzione almeno nei sette anni successivi alla sua messa in servizio. Il termine per le candidature è fissato alle ore 14 del 19 settembre 2023.

Per la parte internazionale della Tav Torino-Lione sono previsti 140 km di binari e catenarie, due centri di comando e controllo posti alle estremità dell'infrastruttura per gestire i sistemi del tunnel e la circolazione, con un monitoraggio 24 ore su 24 grazie a un sistema di oltre 900 telecamere e sensori installati lungo tutto il tracciato. Tre sottostazioni elettriche indipendenti permetteranno di alimentare la trazione dei treni e il funzionamento di tutte le attrezzature della linea. Saranno realizzate 5 aree di sicurezza, di cui tre in sotterraneo, dotate di sale di accoglienza con ricambio d'aria esterna dedicato, in grado di accogliere fino a 1.200 persone ciascuna. L'areazione nel tunnel di base, lungo 57,5 chilometri, tra Italia e Francia, sarà assicurata da cinque centrali di ventilazione che sfruttano le quattro discenderie, tre in Francia l'altra in Italia, già realizzate, oltre ai pozzi a doppio flusso di Avrieux (in Francia) che, in caso di incendio, consentono contemporaneamente di estrarre il fumo e introdurre aria pulita nelle aree di sicurezza. Per far fronte alle emergenze è prevista anche la fornitura di 2 treni di evacuazione e soccorso e 6 mezzi bimodali (su gomma-rotaia). Per la sicurezza lungo il tunnel sono previsti 180 bypass tra le due canne (uno ogni 333 metri) e 360 porte di evacuazione, oltre a otto stazioni antincendio con serbatoi d'acqua in grado di garantire un'autonomia per più di 10 ore.