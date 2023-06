Piemonte, Consiglio regionale dibatte su impugnativa governo

L'impugnativa del governo di un articolo del Bilancio della Regione in materia di trasferimenti alle aziende sanitarie per il pagamento dei fornitori è al centro del dibattito oggi nell'Aula del Consiglio regionale, dove l'assessore al Bilancio della Giunta Cirio, Andrea Tronzano, ha affermato che per i conti regionali "non c'è alcun pericolo". Le opposizioni stanno invece esprimendo "forte preoccupazione" perché ravvisano in quanto la Regione ha cercato di fare - e il governo ha appunto impugnato - "un passo in una direzione che in passato ha portato la Sanità del Piemonte a essere sottoposta a un pesante piano di rientro". "Ci sono differenze interpretative - ha detto Tronzano - fra i nostri uffici e quelli del ministero, e il nostro obiettivo è ora quello di giungere a una soluzione condivisa. Dal punto di vista del Bilancio non c'è alcun pericolo. L'articolo che ci viene contestato è quello in base al quale abbiamo deciso di spalmare fino al 2032 il trasferimento alle aziende sanitarie regionali delle risorse necessarie per coprire i ritardi nei tempi di pagamento dei fornitori: quindi anziché mettere 200 milioni all'anno fino al 2028, vogliamo metterne 90 fino al 2032. E' solo una questione di cassa - ha rimarcato - e non comporta alcuna difficoltà negli equilibri del Bilancio della Regione, né alcuna sottrazione di risorse alla Sanità. Le trattative con il governo sono in corso, e noi pensiamo di avere ragione. Se il governo non comprenderà le nostre ragioni, siamo disponibili ad andare avanti fino alla Corte Costituzionale". Fra gli esponenti delle opposizioni è intervenuto anche l'ex presidente della Regione Sergio Chiamparino. "Il piano di rientro in Sanità che noi ci siamo trovati a fronteggiare - ha detto Chiamparino - nasce dal fatto che negli anni precedenti al nostro arrivo il fondo destinato alla sanità era stato tolto e messo da altre parti: la sanità così si è indebitata fino a quando Roma ha detto basta. Noi abbiamo contrattato il rientro in dieci anni, se voi con l'attuale governo riuscite a contrattarne di più bene, ma fate attenzione perché questo era stato il primo passo che aveva condotto la Regione Piemonte al piano di rientro in sanità".

Il capogruppo del Pd, Raffaele Gallo, è intervenuto esprimendo preoccupazione "perché con questo articolo, che il governo ha impugnato, togliamo cassa alla sanità: di fatto diciamo ai fornitori che li pagheremo più lentamente". Anche il Dem Diego Sarno ha sostenuto che la scelta della Regione punti "mettere in difficoltà i fornitori", e analoga apprensione è arrivata dalla capogruppo M5s Sarah Disabato, che ha parlato di "danni per i fornitori delle Asl" e relative "conseguenze sui cittadini che si rivolgono alla sanità pubblica". In sostegno delle scelte della Giunta è intervenuto il capogruppo di Forza Italia, Paolo Ruzzola. "Con nuove risorse - ha detto - abbiamo dovuto fronteggiare impegni contratti da amministrazioni precedenti: se ora la situazione dei pagamenti in sanità è migliorata, ben venga far respirare la cassa della Regione". Tronzano è intervenuto ancora una volta alla fine del dibattito: "non si creino allarmismi ingiustificati - ha esortato l'assessore - perché non togliamo soldi alla sanità e siamo perfettamente in grado di pagare i fornitori a trenta giorni".