Accossato (Luv), Piemonte negazionista su cambiamento climatico

La capogruppo di Luv in Regione, Silvana Accossato, ha richiamato oggi con una interpellanza la Giunta regionale del Piemonte sul tema della qualità dell'aria, sostenendo che la Regione sia "negazionista del cambiamento climatico". "Ho chiesto alla Giunta - spiega Accossato - quale sia la posizione del Piemonte rispetto alla proposta della Lombardia di rivedere i limiti, le tempistiche e le responsabilità contenuti nel testo della nuova Direttiva europea sulla qualità dell'aria, attualmente in discussione, che adeguerà l'Europa alle indicazioni dell'Oms sui valori limite degli inquinanti. Il governatore lombardo Fontana, capodelegazione dei governatori del bacino padano e quindi apparentemente in rappresentanza anche del Piemonte, ha detto infatti che quel provvedimento se non fosse cambiato farebbe chiudere la Valle Padana". "L'assessore all'ambiente, Matteo Marnati, ha risposto alla mia interpellanza - afferma Accossato - in modo incongruente, dichiarando di condividere i limiti previsti dalla Ue come obiettivo al 2030 ma poi dicendo anche di condividere l'idea di Fontana secondo cui, essendo la Pianura Padana una conca più soggetta di altre zone ad accumulare sostanze inquinanti, sia corretto considerare questa specificità andando ad allentare gli obiettivi per questa area. Ma in questo modo - conclude - anche il Piemonte viene condotto nel solco dei negazionisti del cambiamento climatico".