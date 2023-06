Thyssen: Lo Russo, l'area va assolutamente bonificata

"Non ho aggiornamenti ufficiali, ci sono interlocuzioni molto difficili, non lo nego, relativamente a un soggetto che molto tempo fa ha deciso di dismettere il sito. Quello che è nella nostra possibilità lo stiamo facendo con il massimo impegno, perché quell'area deve assolutamente essere riqualificata". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, durante la diretta radiofonica del martedì, interpellato sui lavori di bonifica dell'ex area ThyssenKrupp, alla luce della scadenza di fine giugno entro la quale la proprietà dovrebbe presentare il piano per la messa in sicurezza del sito.