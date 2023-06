Associazione Museo del Cinema, maratona culturale per i 70 anni

Per i 70 anni dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, nata il 7 luglio 1953, creata da 7 intellettuali riuniti da Maria Adriana Prolo a Torino, una settimana di appuntamenti dal 2 all'8 luglio, la maggior parte dei quali gratuiti. La maratona di cinema e cultura inizia domenica 2 luglio ai MagazziniOz con il pluripremiato film d'animazione Mary & Max di Adam Elliot, preceduto da Tapum, primo cortometraggio firmato da Bruno Bozzetto. Si prosegue il 3 luglio all'Arena Monterosa con la proiezione de Il legionario del regista bielorusso, Hleb Papou, che il giorno successivo terrà un workshop di regia gratuito al Centro Interculturale. La sera del 4 luglio al centro giovanile Comala un appuntamento speciale del progetto Parole&Cinema attraverso la presentazione del libro Werner Herzog. L'anacronismo delle immagini di Daniele Dottorini; a seguire la proiezione del leggendario film Fitzcarraldo di Werner Herzog, nella recente versione restaurata in 4K. L'eredità del nuovo cinema tedesco protagonista anche il 5 luglio con una serata all'housing sociale Luoghi Comuni Porta Palazzo, dove verrà proiettato Lisbon Story di Wim Wenders. Giovedì 6 luglio la Piazza Commerciale Botticelli ospiterà la proiezione dei film prodotti dalla Cooperativa Arcobaleno; il 7 luglio all'Arena Monterosa film muto torinese Maciste in vacanza, conservato dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema con una proiezione sonorizzata dal vivo dall'ensemble di musicisti torinesi Pietra Tonale. Chiusura l'8 luglio: alle 18 Simona Galassi presenterà presso alla Libreria Bodoni il libro Anna Karina. La musa inquieta della Nouvelle Vague, dalle 20.00 i festeggiamenti si concluderanno in forma conviviale presso il Community Hub di Via Baltea.