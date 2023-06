Piemonte, sì Consiglio Piemonte al piano triennale per lo sport

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi il programma triennale 2023-2025 per lo sport. "Con 8,6 milioni di euro nel 2023 - ha sottolineato l'assessore alla Sport della giunta Cirio, Fabrizio Ricca - agli impianti sportivi piemontesi sono state destinate le risorse più alte degli ultimi decenni: a fine mandato avremo investito su questo capitolo oltre 20 milioni". Il provvedimento prevede misure per "l'efficientamento energetico e il completamento degli impianti esistenti, nuovi impianti in aree carenti o a vocazione turistica, e la ristrutturazione degli impianti di eccellenza destinati a gare di livello nazionale e internazionale". Ci saranno anche interventi che incentivino lo sport per tutti, a favore dei disabili e per la valorizzazione degli sport tradizionali e delle società storiche piemontesi.