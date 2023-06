Nuovo ospedale Ivrea, Coldiretti contro soluzione di Pavone

"Non ha senso consumare prezioso suolo agricolo in zona a rischio idraulico quando c'è un'area industriale dismessa delle dimensioni adatte a ospitare il nuovo ospedale di Ivrea". Così Coldiretti Torino ribadisce la sua ferma posizione contro la possibilità di costruire il nuovo ospedale del Canavese vicino al casello autostradale di Pavone. Gli agricoltori si schierano così a favore dell'area ex Montefibre, alla periferia di Ivrea: "Non si può ignorare che la rappresentanza dei sindaci dell'Asl si è espressa a favore del riutilizzo dell'ex area Montefibre contro l'occupazione dei terreni fertili di Pavone" sottolinea il presidente Bruno Mecca Cici secondo il quale scegliere Pavone sarebbe come compromettere 44mila metri quadri di campi coltivati per realizzare un ospedale "in una zona non servita, isolata rispetto al contesto urbano e a rischio idraulico". La decisione finale, da parte della Regione Piemonte, è attesa entro luglio.