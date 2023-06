Sanità: concorsi deserti per Neurologia Alessandria

Per sopperire alla carenza cronica di personale nella Neurologia di Novi Ligure e in quella di Casale Monferrato, gestite dalla Asl di Alessandria, "dopo due anni di concorsi andati deserti è stata riavviata la gara per l'affidamento esterno": lo ha detto l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, rispondendo a un interpellanza in Consiglio regionale. "Attualmente - ha informato Icardi - le richieste di convenzionamento con altre aziende sanitarie garantiscono la copertura dei turni, seppure non ottimale. E' anche stata riavviata la gara per l'affidamento a ditta esterna, in un primo momento sospesa per i vincoli, successivamente rimossi. Tra le ulteriori misure in attivazione per superare stabilmente la carenza, che si teme duri per anni, è l'attivazione del telestroke (la cura a distanza dell'ictus, ndr) in analogia con altre Regioni". Le due Neurologie sono infatti entrambe sede di Stroke Unit I livello. Da giugno sono presenti 4,5 neurologi per la sede di Novi Ligure, e 3,5 per quella di Casale Monferrato, con un unico direttore di struttura complessa, e con la previsione di ulteriori tre carenze a Casale Monferrato per quiescenza o dimissioni.