Islam: Lo Russo, le differenze sono una ricchezza preziosa

"Le diversità sono una grande risorsa, una ricchezza preziosa: tutte le differenti comunità della nostra Torino contribuiscono in maniera fondamentale a rendere la città unica". Così, sui social, il sindaco Stefano Lo Russo che esprime "a tutte le cittadine e i cittadini torinesi di fede islamica che festeggiano oggi l'Eid Al Adha, festa del sacrificio di Abramo, i miei auguri di cuore". "In particolare - dice -, le cittadine e i cittadini musulmani sono parte importantissima della vita sociale, culturale, economica di Torino. A tutte e tutti loro, in questo giorno di festa, Eid Mubarak".