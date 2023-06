Crollo gru a Torino, procura chiede 5 rinvii a giudizio

Cinque rinviii a giudizio sono stati chiesti dalla procura di Torino per il crollo nella gru che il 19 dicembre 2021, in via Genova, nel capoluogo piemontese, costò la vita a tre operai. L'udienza preliminare è in programma a settembre. Si procede per omicidio colposo. Al momento dell'incidente si stava ultimando, con l'impiego di una autogru, il montaggio di una torre gru da utilizzare per dei lavori in una palazzina. La ricostruzione degli acquirenti parla di lacune e omissioni in materia di sicurezza.