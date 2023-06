Torino: 1.700 firme per dire no all'ospedale alla Pellerina

Circa 1.700 firme per una delibera di iniziativa popolare che chiede di cambiare la destinazione d'uso dell'area ex Thyssen e, "una volta bonificata a spese di chi ha inquinato, come prescrive la legge", asservirla a parco e a servizi sanitari per poterla così utilizzare per il nuovo ospedale di Torino nord ovest, al posto del sito individuato al Parco Carrara. Sono state depositate ieri, "con circa 2 mesi di anticipo sui 4 consentiti dal regolamento comunale", dai promotori dell'iniziativa, il Comitato Salviamo la Pellerina. "Durante la raccolta firme - spiegano - la stragrande maggioranza dei cittadini non solo ha chiesto di rendere inedificabile la Pellerina, lasciando l'attuale destinazione a parco pubblico, ma ha dichiarato che la scelta dell'area più pertinente per il nuovo nosocomio e l'area ex Thyssen, una volta bonificata. Forti della richiesta popolare - annunciano -, abbiamo anche costituito un comitato referendario per far sì che siano i cittadini a decidere il futuro di questa parte della città". Nei giorni scorsi è dunque partita la raccolta delle firme necessarie per quello che il Comitato definisce "l'unico vero strumento di democrazia diretta che vincola l'amministrazione a rispettare la volontà popolare e non altre, il referendum propositivo".