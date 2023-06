Metalmeccanici: a Torino assemblea delegati Fim, Fiom e Uilm

Una riunione delle delegate e dei delegati di Fim Fiom Uilm della provincia di Torino è prevista venerdì prossimo, all'auditorium Santo Volto, in vista dello sciopero generale della categoria che si terrà il 7 luglio con presidio in piazza Castello. "I metalmeccanici scioperano per il rilancio dell'industria - spiegano i sindacati - mettendo al centro il lavoro, le lavoratrici e i lavoratori. Chiediamo che il governo intervenga con una politica industriale idonea alla salvaguardia e al rilancio di settori strategici come la siderurgia, l'automotive, l'elettrodomestico e che venga messa in atto una giusta transizione energetica in grado di salvaguardare l'occupazione". Alla riunione interverranno Rocco Cutrì, segretario generale Fim Torino, Edi Lazzi, segretario generale Fiom Torino e Luigi Paone, segretario generale Uilm Torino.