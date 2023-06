Presidente militante

Dicono che… persino tra gli alleati di centrodestra qualcuno abbia storto il naso. Per carità sono tutti politici e militanti di un partito, ma pubblicare sui social una foto nella nuova sede di Fratelli d’Italia, mettendo il proprio numero di telefono e presentandosi come “Presidente della Provincia di Vercelli” è una sgrammaticatura istituzionale, un cortocircuito tra i due ruoli. Soprattutto se l'invito ai cittadino è “Telefonatemi per un appuntamento”. A inciampare questa volta è stato Davide Gilardino, mentre c’è già chi instilla veleno: “Pensa se Cirio avesse dato appuntamento nella sede di Forza Italia”.