POLITICA & GIUSTIZIA

Fratelli "sfigati" querelano Luxuria

La denuncia arriva da due consiglieri di FdI della IV Circoscrizione di Torino. Avevano protestato contro il gay pride e l'utero in affitto, l'attivista li ha sbeffeggiati sui social: "Noi ci siamo divertiti in tanti, tornino alle loro vite misere". Ora parlano le carte bollate

Gli “sfigati” ora querelano Vladimir Luxuria. Si sono offesi i due consiglieri della Circoscrizione IV Raffaele Marascio e Luca Maggia che lunedì sera hanno contestato la nota attivista per i diritti gay davanti all’ingresso del parco della Tesoriera a Torino. L’occasione è stato l’Evergreen Fest dove si celebravano i trent’anni di Pride. Per questo Luxuria, che dirige Lovers, la rassegna del cinema omosessuale di Torino, era stata invitata, ma a darle il benvenuto ha trovato i due militanti meloniani che indomiti le hanno srotolato in faccia lo striscione: “Nessuna storia da insegnare utero in affitto reato universale” c’era scritto. Lei per tutta risposta li fotografa e pubblica un post su facebook in cui li definisce “sfigati” che “dopo non essere stati considerati da nessuno arrotolano lo striscione e se ne tornano alle loro misere vite mentre noi ci siamo divertiti in tantissimi a parlare di Pride e a dibattere sui diritti che gente arrogante come questa ha la presunzione di negarci”. E così è arrivata la querela per diffamazione: “Crediamo che il confronto e la dialettica siano parte fondante di una società democratica, ma quando scadono nello scherno e nell’esposizione alla gogna mediatica delle persone, allora non è più accettabile” scrivono i due in una nota. “Essere scherniti e offesi sui social da un personaggio pubblico con un seguito notevole e dai suoi follower, per aver semplicemente manifestato la nostra opinione fa scadere totalmente il confronto democratico su tematiche di interesse pubblico, riducendolo ad occasione di offesa personale e gratuita”.