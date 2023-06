Non versava i premi assicurativi, truffa da 1 milione

È stata scoperta a Torino una truffa per oltre un milione di euro per i mancati versamenti di premi assicurativi. La guardia di finanza, coordinata dalla procura del capoluogo piemontese, ha denunciato per appropriazione indebita e truffa un agente assicuratore il quale avrebbe incassato premi, pagati dai propri clienti senza versarli alle compagnie assicuratrici. L'inchiesta è partita nel 2021 a seguito della denuncia presentata da due compagnie per le quali l'indagato risultava mandatario, in qualità di rappresentante legale, di una società operante nella fornitura di servizi di gestione dei portafogli. L'agente, inoltre, avrebbe tratto in inganno i propri clienti convincendoli a pagare somme di denaro, per circa 70mila euro, da destinare a investimenti in realtà mai effettuati. Ulteriori approfondimenti hanno permesso agli inquirenti di scoprire l'ammontate dell'imposta evasa dall'assicuratore che era pari a 250mila euro.