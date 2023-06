Cisl: Sbarra, da Caretti competenza e innovazione

"Il nuovo segretario della struttura regionale è un grande sindacalista che porta in dote tanta competenza, tanta esperienza e tanta innovazione nell'azione sindacale". A dirlo, dopo l'elezione di Luca Caretti, il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. "Penso che in questa fase cruciale, difficile per il Paese e anche per le prospettive future del Piemonte - aggiunge - sia un grande bene avere questa qualità della rappresentanza sociale e sindacale che interpreta un grande e coraggioso sindacalista come Caretti".