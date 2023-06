Carceri: Scalfarotto (Iv-Az), le parole non bastano più

"Oggi una detenuta di 52 anni si è tolta la vita nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Ha renderlo noto è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Nel 2022 abbiamo avuto 84 suicidi, ovvero più della metà del numero totale dei morti in carcere, nel 2023 siamo già a 35 persone suicidate ed è una statistica che fa impressione. Si tratta dell'ennesimo evento determinato dalle tragiche condizioni in cui versano i detenuti". Così in una nota il Senatore Scalfarotto di Azione-Italia Viva. "Le carceri italiane necessitano di attenzione e di investimenti. Da inizio legislatura ho iniziato ad ispezionare le carceri italiane per monitorare questa realtà, che è parte integrante della nostra società, affinché non rimanga fuori dal nostro campo visivo. Lo stato di salute della nostra democrazia si vede anche, anzi, particolarmente, da lì", ha concluso Scalfarotto.