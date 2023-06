Turismo, in Piemonte mancano 30mila professionisti

In Piemonte, nel settore del turismo e del terziario, mancano circa 30mila figure professionalizzanti. Il dato è emerso questa mattina durante la presentazione, a Torino, dei percorsi formativi per il biennio 2023/25 degli Its Turismo. Cinque corsi che prevedono al massimo trenta iscritti per anno e basati su alcuni macro-indirizzi legati a ricettività ed hospitality. "Gli Its sono un acceleratore occupazionale formidabile per chi vuole costruire un futuro lavorativo importante" spiega il segretario generale di Its Turismo Piemonte Giulio Genti. Mentre per la presidente di Its Maria Luisa Coppa "bisogna fare ancora di più. Finalmente si riconosce al terziario e al turismo un ruolo importante per sostenere l'economia, ma bisogna creare un effetto 'Masterchef', per fare un esempio, perché il lavoro dello chef ora è ambito in quanto comunica anche valori e suggestioni". Centocinquanta i ragazzi iscritti per il primo anno di corsi e centoventi quelli che affronteranno il secondo anno, mentre di chi termina il percorso ben l'85% trova subito lavoro. La domanda lavorativa nel territorio piemontese è stimata in 30mila figure professionali che mancano in hotel, bar, ristoranti dove ad oggi il personale è troppo "poco professionalizzato", sottolinea Coppa e spesso arriva senza avere alle spalle una adeguata formazione, stando al rapporto Excelsior Unioncamere. "Bisogna riuscire a comunicare con i ragazzi e con le famiglie per raccontare loro i percorsi formativi offerti, spiegando che non c'è una serie A e una serie B, ma inclinazioni che vanno valorizzate per permettere ai giovani di trovare un lavoro che dia soddisfazioni" ha precisato l'assessora all'Istruzione e Formazione della Regione Piemonte, Elena Chiorino.