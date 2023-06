Telefono Rosa Piemonte, i dati parlano di violenza diffusa

Prima di venire uccise, in particolar modo dai loro partner (nel 2022 ci sono stati più di 100 femminicidi) le donne subiscono la violenza maschile in molti modi diversi. Non occuparsene può significare non fare nulla per evitare femminicidi futuri. E' ciò che riporta il report annuale 2022 di Telefono Rosa Piemonte Torino. Nel corso dell'anno l'ente piemontese ha accolto 780 donne, coltivato 4.952 contatti tramite la sezione aiuto on line, e-mail e social. Nel 26,66% dei casi, si tratta di ragazze sotto i 16 anni o appartenenti alla fascia di età dai 16 ai 29 anni: si confermano quindi i dati secondo i quali la violenza maschile incide sempre più precocemente nella vita delle donne. Il 71% delle donne accolte sono italiane, il 29% straniere, la maggior parte delle quali proviene da paesi extra-Ue. 330 le donne vittime di violenza fisica, 345 di violenza verbale e minacce, 79 da violenza sessuale e 157 da altre forme di violenza sessuale, quali molestie, in presenza oppure on line, revenge porn, obbligo di prestazioni sessuali umilianti o degradanti. Sempre superiore al 50% il livello di rischio alto o altissimo di ulteriori forme di violenza per le donne che ricorrono all' associazione, dove altre forme di violenza sono rappresentate dalle 167 donne vittime di stalking o cyberstalking, 554 offese da violenza psicologica, 240 vittime di violenza economica. "Da anni ormai, dice Lella Menzio, presidente di Telefono Rosa - assistiamo ad un continuo aggravamento delle diverse forme di violenza, con altissimi costi sanitari e sociali per le donne offese dalla violenza maschile. Risultano infatti 135 una sola volta, e 27 più di una volta, gli accessi al pronto soccorso, mentre sono 46 le donne ricoverate in ospedale per una volta e 5 quelle più di una volta. Il ruolo dei centri antiviolenza e del Telefono Rosa Piemonte in particolare è cruciale nel contrasto alla violenza maschile, ma ovviamente questo non basta, le criticità sono ancora tantissime, in modo particolare i tempi e le modalità di applicazione delle tutele legali. Le leggi potrebbero essere sufficienti, la loro applicazione è però molto meno sicura. Mancano ancora competenze specifiche nel mondo sanitario, scolastico ed educativo in generale, nelle stesse forze dell'ordine, anche se le formazioni loro dedicate si stanno moltiplicando. Manca la cultura diffusa".