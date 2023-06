Confercenti Torino nomina tre nuovi presidenti

Confesercenti Torino ha eletto tre nuovi presidenti: Dimitri Ciaschini, che guiderà Assohotel, l'associazione degli albergatori, Guido Picco per l'associazione territoriale di Moncalieri e Maurizio Fiorentini per quella di Ivrea e del Canavese. "Torino - dice Ciaschini, diplomato all'Istituto Alberghiero G.Colombatto di Torino e già manager in numerosi alberghi - sta rafforzando la sua vocazione turistica: i dati degli ultimi mesi dimostrano che la città sa attrarre visitatori al di là degli eventi, pur fondamentali. Dovremo lavorare tutti insieme, istituzioni, operatori e associazioni, per consolidare il lavoro fatto sin qui e per migliorare i collegamenti e la promozione/comunicazione sulla città". "Abbiamo superato - commenta Picco - anni difficili in cui siamo stati chiamati a confrontarci con un mercato nuovo, in cui le abitudini dei clienti cambiano velocemente e in cui il competitor principale è diventato la vendita on line. In questo percorso il commercio, la somministrazione e il mondo del turismo devono sapersi adattare, ma devono essere anche accompagnati. Moncalieri deve sempre di più diventare una meta turistica integrata nel panorama torinese. Il Castello, il centro, i parchi devono essere sempre più motivo per visitare la città". Secondo Fiorentini, gestore del Katuma Ciboteca a Bollengo, sindaco di Chiaverano ed esperto di informatica, "siamo in un periodo di rilancio nel quale il commercio associato al turismo deve diventare volano di crescita per il nostro territorio. Metterò tutta la mia esperienza per avviare nuove iniziative utili per il nostro settore".