SANITÀ

Specializzandi negli ospedali,

in Piemonte concorsi a raffica

In corsia anche medici al secondo anno. Abolito il nullaosta dell'Università per poter lavorare. Un potenziale bacino di circa 4mila professionisti. Picco (Azienda Zero): "A luglio i primi assunti per l'emergenza-urgenza". Bandi centralizzati

La possibilità di lavorare in ospedale per i medici già dal secondo anno di specializzazione potrebbe essere anche più della pur importante “boccata d’ossigeno nel contesto della grave carenza di specialisti e medici di medicina generale che affligge il nostro Servizio sanitario nazionale”, com’è stato accolto il provvedimento da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici.

L’emendamento della maggioranza al decreto Enti Pubblici, convertito ieri in legge, non è il solo a portare un deciso cambiamento nelle vecchie regole che non rispondono più alle attuali e future esigenze di un sistema sanitario pubblico, sempre più in difficoltà per la carenza di professionisti. Ad abbattere un pesante ostacolo per il reclutamento dei medici ancora in corso di specializzazione interviene, infatti, un ulteriore provvedimento, contenuto nel decreto Bollette, che elimina il nulla osta delle Università, senza il quale fino ad oggi gli specializzandi vincitori di concorso non potevano entrare in servizio. Salutata e rivendicata dal sindacato dei medici ospedalieri Anaao-Assomed come la norma che toglierà i futuri specialisti dall’essere “ostaggio dei baroni”, questa semplificazione unita all’abbassamento dal terzo al secondo anno di specialità della soglia per poter partecipare ai concorsi “metterà a disposizione del servizio sanitario nazionale, da subito, circa 60mila medici”, aggiunge il presidente di Fnomceo.

Ma quanto potrà pesare positivamente questo allargamento della platea degli specializzandi e il venire meno del placet universitario, in una regione come il Piemonte dove ormai la mancanza di medici ha portato a un ricorso sempre più vasto a professionisti forniti da cooperative o società private con costi elevatissimi rispetto a quanto si spende per un dipendente? “I dati ci dicono che gli specializzandi dal terzo all’ultimo anno sono 3147 per quanto riguarda l’Università di Torino e 522 per l’ateneo del Piemonte Orientale”, spiega Chiara Rivetti, segretario regionale di Anaao. “Aggiungendo a questi i complessivi circa 2mila iscritti al secondo anno, la possibilità di incrementare in maniera importante gli organici ospedalieri è concreta”, sostiene la sindacalista dei camici bianchi.

Per entrare in ospedale, però, servono i concorsi. E il Piemonte, a fronte delle nuove norme appena varate “è pronto a predisporre una pianificazione di concorsi a livello regionale, sicuramente per le aree sanitarie più critiche”, conferma il commissario di Azienda Sanitaria Zero, Carlo Picco. E proprio la centralizzazione, avviata dalla Super Asl, con bandi per assumere professionisti da destinare poi alle varie aziende sanitarie e ospedaliere, pare essere la strada che verrà privilegiata per velocizzare le procedure, “fermo restando che le aziende che hanno già graduatorie possono utilizzarle”.

Il concorso più recente concluso da Azienda Zero ha riguardato il settore dell’emergenza-urgenza e porterà, già entro il mese di luglio, a inserire negli ospedali piemontesi gran parte di 35 idonei, quasi tutti specializzandi. Ai primi di settembre partirà un altro concorso centralizzato per internisti che già vede una novantina di iscritti. E il venire meno del nullaosta dell’Università, elimina forche caudine che avrebbero potuto ridurre quel numero di professionisti. Certo negli ambienti ospedalieri, se da un lato si sottolinea questa svolta importante, non si nega una certa preoccupazione circa possibili azioni in ambito universitario per frenare in qualche modo quella che si annuncia come una risposta massiccia degli specializzandi ai bandi. Una preoccupazione che si coglie anche ai vertici della sanità regionale e che solo i numeri dei futuri specialisti che rimpingueranno gli organici ospedalieri potranno fugare.