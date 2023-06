Cirio, scomparsa Virano perdita di grande valore

"Con la scomparsa di Mario Virano, Torino e il Piemonte perdono un uomo di grande valore che ha dato il suo straordinario contributo nelle tante esperienze professionali e umane della sua vita, a partire dal suo impegno per arrivare alla realizzazione della Torino-Lione che oggi è un cantiere in corso e che tra pochi anni sarà completata portando il Piemonte nel cuore dell'Europa. Da oggi continueremo con ancora più determinazione con la forza del suo ricordo e con l'esempio del suo impegno". Lo ha affermato in una nota il presidente del Piemonte Alberto Cirio.