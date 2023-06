Fassino, Virano il vero regista della Torino-Lione

"Un male crudele ci ha portato via Mario Virano, uomo di straordinario valore umano, intellettuale e professionale che ha dedicato ogni sua energia a Torino e al Piemonte. Alla professione di architetto ha accompagnati un impegno pubblico che lo ha visto Consigliere Comunale, poi amministratore delle Ferrovie dello Stato e infine il vero regista della Torino-Lione che senza la sua determinazione e la sua competenza non avrebbe mai visto la luce. Torino perde un uomo probo che alla citta ha dato tanto. E io perdo un amico carissimo da cui ho molto imparato nelle tante occasioni di impegno comune. Grazie Mario. La terra ti sia lieve." Lo afferma Piero Fassino, già sindaco di Torino e deputato Pd, in una nota di cordoglio per la scomparsa di Mario Virano.