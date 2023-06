Un minuto di silenzio per ricordare Mario Virano a Torino

Un minuto di silenzio per Mario Virano, "un uomo del territorio che per il territorio ha dato tanto, anche a spese della sua sicurezza personale". A chiedere di osservarlo, in apertura della presentazione della nuova ciclovia Corona di Delizie, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che ha ricordato Virano anche come "un uomo coraggioso, viaggiava con la scorta. Ha sempre tenuto la barra dritta e ha saputo perseguire i suoi obiettivi con coraggio e determinazione, anche nei momenti più delicati e il miglior modo per onorare l'impegno e la battaglia della sua vita è andare avanti con l'opera". Accanto a lui il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Oggi è un giorno di dolore - ha detto -. Soprattutto chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui ha colto una virtù rara, la capacità di coniugare dialogo e concertazione con la politica del fare, mettendo davanti l'interesse collettivo, per lasciare a chi viene dopo di noi un'eredità importante, un territorio migliore di quello che abbiamo trovato. È stato per me un amico - ha aggiunto - e per il territorio una risorsa preziosa, un punto di riferimento importante, per toni, contenuti, equilibrio, e ha pagato anche un prezzo personale per una visione di sistema. A maggior ragione oggi - ha concluso - abbiamo l'obbligo di finire, e di farlo in fretta e bene, il suo lavoro, con dialogo e con la sua volontà di andare al cuore dei processi".