Città studi Biella, bilancio in attivo per la seconda volta

Tempo di bilanci per Città studi che conferma il trend economico positivo della propria attività, per il secondo anno consecutivo, registrando un utile di 3.481 euro, dopo aver accantonato imposte per 22.216 euro e imputato all'esercizio ammortamenti per circa 920mila euro. Il risultato è sicuramente significativo, soprattutto se confrontato con gli ultimi anni: l'andamento economico della gestione è infatti, nel tempo, passato da una perdita di 1.092.545 euro nel 2014 fino a raggiungere un segno positivo già lo scorso anno. Anche il contributo a carico della Fondazione Crb, socio di maggioranza, si è ridotto notevolmente, passando da 1.289.000 euro nel 2014 a 350.000 euro nel 2021 e ora nel 2022. Città studi è un'impresa che raccoglie le esigenze del territorio e, attraverso servizi, formazione e competenze, le trasforma in crescita umana e sviluppo economico e anche quest'anno, nonostante le difficoltà per una forte destabilizzazione dei mercati mondiali dovuti a fattori esterni, quali la guerra in Ucraina, l'aumento esponenziale dei costi energetici e la conseguente inflazione, è stata in grado di raggiungere il sostanziale pareggio di bilancio. Tra le attività più rilevanti, avviate nel 2022, vanno menzionate la sottoscrizione della convenzione ventennale con l'Università di Torino e l'avvio dell'Academy Piemonte.