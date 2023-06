"No 41 bis", imbrattati volantini per Falcone a Torino

"L'antimafia uccide. No 41 bis". Sono stati imbrattati con questi scritti i volantini dedicati a Giovanni Falcone che da alcune settimane, in concomitanza con l'anniversario della strage di Capaci, erano comparsi a Torino nel tratto di strada (intitolato a Paolo Borsellino) che scorre davanti al Palazzo di giustizia. Sul ritratto di Falcone sono stati tracciati vistosi segni con un pennarello nero. Accanto alle scritte comparsa anche la a cerchiata, simbolo dell'anarchia. Alcuni giorni fa a Torino si è concluso (con un ricalcolo della pena a 23 anni di reclusione) il processo d'appello bis per Alfredo Cospito, anarchico recluso in regime di 41 bis, imputato per le attività dell'organizzazione Fai-Fri.